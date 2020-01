Pedrinho deve ficar fechado ainda hoje mas só chega ao Benfica em julho

A contratação de Pedrinho por parte do Benfica deve ficar fechada ainda hoje. De acordo com o Globoesporte, os encarnados estão próximos de chegar a acordo com o Corinthians para a contratação do médio, de 21 anos, mas Pedrinho só vai viajar para Portugal em julho para integrar o plantel do Benfica para a próxima época.





O negócio deve ficar fechado nos 18 milhões de euros, com mais dois milhões dependentes do cumprimento de determinados objetivos. Além deste valor, o Corinhtians deve ainda receber Yony González num empréstimo válido por um ano. É este último pormenor que estará a atrasar a oficialização do acordo. Segundo a imprensa brasileira, o extremo, de 25 anos, preferia ser colocado num clube europeu a regressar ao Brasil. Ainda assim, o negócio deve concretizar-se.Pedrinho encontra-se neste momento na Colômbia ao serviço da seleção brasileira de sub-23, que disputa o torneio pré-olímpico.