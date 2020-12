Pedrinho e a estreia a marcar pelo Benfica: «Dedico o golo à minha família e aos adeptos»

Pedrinho apontou este domingo o primeiro golo com a camisola do Benfica, ao estabelecer o 5-0 final com que os encarnados golearam o Vilafranquense e carimbaram o 'passaporte' para os 'oitavos' da Taça de Portugal. No final da partida, o médio brasileiro não escondeu a satisfação e dedicou o tento à família e aos adeptos do Benfica.





"Foi um jogo que o tornámos fácil. O míster disse que nenhum jogo é fácil e que temos de nos conseguir impôr e mostrar o nosso futebol com golos, porque é assim que se mostra o respeito pelo adversário. Graças a Deus fizemos um grande jogo e estou muito feliz pelo golo. Os meus pais pediram este golo. A minha mãe, o meu pai, a minha esposa... dedico a eles ao aos adeptos. Estou muito feliz pelo meu primeiro golo com a camisola do Benfica", revelou Pedrinho, à TVI 24.