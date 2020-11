Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedrinho é baixa até à paragem: reforço do Benfica pára cerca de duas semanas Dianteiro sofreu fratura no pé esquerdo e falhará os jogos com Boavista, Rangers e Sp. Braga





TRAVÃO. Pedrinho desacelera na tentativa de afirmação como titular na Luz

• Foto: miguel barreira