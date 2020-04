Pedrinho e o Benfica: «Quero ganhar muitos títulos por lá»

Pedrinho refere que ainda não sabe quando virá para Portugal, para começar a representar o Benfica, mas o novo reforço das águias confessa estar bastante entusiasmado, sobretudo depois de ter conhecido a realidade que o espera em Lisboa.





"Agora ainda não sei quando vou, mas vou ter uma nova etapa. A primeira impressão com que fiquei foi sensacional, tudo gente boa, pessoas maravilhosas, que recebem da melhor forma possivel. O motorista é uma pessoa especial, o Félix, o senhor que apresentou a estrutura também. Já estava feliz por ir para um grande clube, mas quando somos bem recebidos, é a melhor coisa possivel. Estou muito feliz e motivado e quero ganhar muitos títulos por lá", confidenciou o jogador, de 22 anos, que fez questão de deixar um agradecimento especial ao Corinthians, clube que representou nos últimos oito anos: "Tudo o que possa dizer não vai agradecer o que o Corinthians fez por mim. O Corinthians vai ficar na minha vida para sempre".Numa conversa no Instagram, com o professor Romildo Calheiros, que conheceu no Colégio Santíssima, onde começou por jogar futsal, Pedrinho explica o que ganhou com essa modalidade. "O que o futsal meu deu foi uma maior agilidade, capacidade de drible em pouco espaço e capacidade de finalização de longa distância. Fez-me evoluir bastante em vários requisitos. E digo mesmo que se o futsal estivesse no mesmo nível que o futebol, eu teria muitas dúvidas em saber qual escolher", confessou.