Pedrinho e o contacto com Lage: «Vai ajudar-me bastante»

Pedrinho é reforço apenas para 2020/21 mas explicou que o capitão Jardel teve influência na sua rápida ambientação ao Benfica, vincando ainda que já teve uma abordagem por parte de Bruno Lage





"O Jardel falou com um amigo meu no Brasil, dizendo que o centro de treinos é fantástico e que tem pessoas igualmente fantásticas. As pessoas são de bem. Tive apenas uma pequena conversa com o treinador, que é um grande profissional que com certeza me vai ajudar bastante", reiterou o criativo que se transfere para a Luz em definitivo a troco de 20 milhões de euros, esperando uma adaptação que "nunca vai ser fácil"."É outro país bem parecido com o Brasil, com São Paulo, até pelo calor e tudo. Espero adaptar-me o mais rápido possível dentro de campo. É uma das maiores oportunidades da minha vida e tenho a certeza que vou dar o meu melhor, com o meu talento, com os pés no chão e a minha humildade para poder conquistar todos com o meu futebol", prometeu Pedrinho.