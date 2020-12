Pedrinho e o trabalho com Jesus: «Exige que procuremos o limite da perfeição»

Para lá de ter falado o duelo da Supertaça Cândido de Oliveira com o FC Porto, Pedrinho abordou ainda o trabalho com Jorge Jesus. E aí a palavra principal é exigência.





"Há muita diferença. A exigência dele está no máximo e isso acaba por nos ajudar muito. Tentamos ao máximo não errar e ter a intensidade no topo. É isso que ele nos exige. Não somos seres perfeitos mas procuramos o limite e a perfeição. Sabemos que um grupo se faz com vários jogadores. Se um errar, há um que tem de estar preparado para ajudar o outro. O mister exige isso para que procuremos o limite da perfeição. Ele exige o máximo de cada jogador e tenho a certeza que os jogadores com ele vão sempre dar um salto. Ele é muito exigente e faz com que o jogador possa crescer", disse, à RTP.