Pedrinho falha visita do Benfica ao Bessa por lesão

O médio Pedrinho está lesionado e é baixa para a visita do Benfica ao Boavista. De acordo com o boletim clínico das águias, o brasileiro tem uma fratura do cuboide no pé esquerdo e não integra a convocatória de Jorge Jesus para o encontro de segunda-feira no Bessa.





Recorde-se que o jogador foi titular no encontro de quinta-feira, frente ao Standard Liège, e saiu ao intervalo.

Pedrinho junta-se a André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Grimaldo (entorse no tornozelo esquerdo) no lote de indisponíveis para Jorge Jesus.