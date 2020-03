Pedrinho fica no Brasil

Pedrinho, médio que o Benfica contratou para as próximas cinco épocas, vai continuar no Brasil, apesar de o campeonato paulista ter sido suspenso, por tempo indeterminado.

O jogador, de 21 anos, esteve a semana passada em Lisboa, para fazer testes médicos e assinar o contrato que o ligará aos encarnados a partir de 1 de julho próximo, tendo regressado depois ao Brasil. O objetivo era representar o Corinthians no Paulistão, prova ontem suspensa.

Depois de ter feito dois treinos, o internacional olímpico canarinho entrou em isolamento, seguindo determinação do Ministério da Saúde do Brasil, segundo a qual quem chegou da Europa deve ficar em quarentena. Já nem defrontou o Ituano. Mas como em Portugal as competições também estão suspensas e não há treinos, entende-se que o jogador não deve voltar a Lisboa, uma vez que também vai ficar em casa, sem poder trabalhar com o plantel.