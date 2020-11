Pedrinho já faz corrida

Pedrinho está a evoluir favoravelmente da lesão e já corre na passadeira. O avançado brasileiro, de 22 anos, ainda debela uma fratura do cuboide do pé esquerdo, sofrida antes da deslocação ao Estádio do Bessa, mas deu novo passo na recuperação. Para já, o camisola 38 corre apenas na passadeira, de forma a atenuar o impacto, mas espera-se que em breve faça a transição para o relvado.





A uma semana do jogo com o Paredes, para a Taça de Portugal, as perspetivas sobre um possível regresso são animadoras. Até lá, espera-se que Pedrinho ainda integre os treinos sem restrições. O ex-Corinthians não joga desde 29 de outubro, quando alinhou durante a primeira parte frente ao Standard Liège.