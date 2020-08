Pedrinho já partiu rumo a Portugal

Pedrinho ja está a caminho de Lisboa. O momento da partida do médio ofensivo rumo à capital portuguesa foi partilhado pelo empresário Will Dantas nas redes sociais, com uma foto na qual estão ainda vários familiares do (agora) ex-jogador do Corinthians. O voo que transporta o médio ofensivo, de 22 anos, saiu de São Paulo pelas 19h30 (hora de Lisboa).





Contratado a troco de 20 milhões de euros, Pedrinho foi o primeiro reforço conseguido pelas águias para a nova temporada.