Pedrinho: «Jorge Jesus cobra muito nos mínimos detalhes»

Pedrinho mostra-se extremamente satisfeito com os primeiros tempos ao serviço do Benfica e elogia o treinador Jorge Jesus, nomeadamente a exigência deste nos treinos.





"Só quem trabalha com ele sabe o quão aprendemos. Ele cobra muito nos mínimos detalhes e isso faz toda a diferença dentro de campo. Ele está tirando o máximo de todos nós, cobra bastante para que dentro de campo possamos dar o melhor. Quando entendemos o que ele quer para a equipa, o jogador torna-se outro. Se cada um crescer um pouco, o colectivo cresce cada vez mais. É muito competente e muito inteligente. Não adianta dar 90 por cento, mas temos sim de dar 200 por cento. Temos de correr, lutar. Temos um técnico que quer vencer, os adeptos querem ver uma equipa com muita garra. Trabalhamos muito esta pré-época para que possamos crescer juntos e conquistar os nosso adeptos, que estarão sempre connosco", assinalou o jogador, numa conversa com sócios da Covilhã.O jogador reconhece, ainda, que os colegas de equipa tiveram um papel determinante na sua adaptação a Portugal. "O balneário foi dos pontos mais cruciais para me adaptar aqui. Quando mudamos de equipa, mudamos de elenco, temos esse receio de como é o balneário que vamos encontrar. Aqui, isso foi das coisas mais importsantes para me poder sentir em casa, para me poder sentir bem. Quando chegas, tens um André almeida, um Pizzi, que conversam contigo. Caras que tinhas como referências e que te dão total confiança. Também temos aqui brasileiros, o Vinícius, o Gabriel, o Dyego que me deram muito suporte. Mas todos os atletas te dão total confiança, abertura, conversam contigo para entenderes o que é o clube. Foi um dos pontos mais fortes para me adaptar mais rápido", sustentou.