Pedrinho junta-se ao Benfica a partir de julho

Oficializado em março como reforço do Benfica, Pedrinho tem prevista a apresentação no Seixal para começar a treinar a partir do próximo dia 1 de julho, precisamente a data de início do seu contrato com as águias.

A chegada a Lisboa acontece, naturalmente, alguns dias antes, até de forma a que o dianteiro, de 22 anos, possa instalar-se e preparar o início dos treinos de águia ao peito. Apesar de não ir trabalhar com a equipa principal, que estará em plena competição, o brasileiro sempre poderá começar a familiarizar-se com os métodos das águias.

De resto, o seu empresário, Will Dantas, confirmou ter ficado incomodado com as críticas de Jorge Jesus, que disse encontrar facilmente uma mão-cheia de jogadores melhores para a posição. "Fiquei [chateado], seguraram-me para não falar", atirou à FOX Sports Rádio.