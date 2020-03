Pedrinho não agrada ao técnico do Corinthians

Pedrinho está a atravessar um momento difícil desde que regressou ao Corinthians após o torneio pré-olímpico. O médio de ataque não tem agradado ao treinador Tiago Nunes, segundo noticiou a ‘Gazeta Esportiva’. A publicação refere que o primeiro reforço do Benfica para 2020/21, a troco de 20 M€, demonstra falta de profundidade e acumula decisões erradas a pensar o jogo da equipa de São Paulo. Além disso, o técnico estará também descontente com a escassez de golos por parte do ataque da equipa brasileira, que não ganha há três encontros seguidos.

O que é certo é que esta temporada, Pedrinho (21 anos) ainda procura o primeiro golo após quatro presenças no Timão. Em 2019 apontou sete em 57 jogos oficiais disputados.