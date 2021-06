Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedrinho não chegou... a Pedrão: Será no Shakhtar que 'ouro' brasileiro vai reluzir? Avançado dará um encaixe de 18 M€ ao Benfica, valor próximo do que as águias devem ao Corinthians