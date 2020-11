Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedrinho no relvado: reintegração do brasileiro está mais perto Avançado já deixou a passadeira e começou a exercitar-se no campo. Não joga há um mês





QUASE. Pedrinho está perto de debelar a fratura no pé esquerdo

• Foto: sl benfica