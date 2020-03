Pedrinho oficializado como reforço do Benfica: «É um passo muito importante»

Pedrinho foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Benfica, a troco de 20 milhões de euros, para as próximas cinco temporadas e falou sobre o novo desafio na carreira.





As águias confirmam ainda o que Record adiantou: a cláusula de rescisão fixa-se nos 120 milhões de euros.





"É um passo muito importante, sinto-me realizado em estar neste grande clube e poder mostrar o meu futebol. Só tenho de agradecer a Deus e ao presidente pela oportunidade", começou por afirmar à BTV. "Já esperava que seria um grande estádio e um grande centro de treinos. Superou as minhas expectativas. O Estádio da Luz é maravilhoso. Atrai muito adeptos, é sempre casa cheia. Quero desfrutar de tudo isso para ajudar o Benfica da melhor forma possível. Creio que a receção foi muito boa com todos que me viram, pela forma como me estão a tratar. Além de um grande clube, há grandes pessoas que trabalham aqui e isso vai ajudar-me bastante", reiterou o jogador que regressa ao Brasil na quinta-feira para disputar o campeonato paulista pelo Corinthians.O criativo, de 21 anos, vincou a grandeza do emblema que vai representar a partir de 2020/21. "Fui fazer exames e estive no hotel, não tive muito tempo de estar na rua mas fiquei a saber que as pessoas aqui amam o futebol. Creio que é um país muito especial onde vou evoluir muito como jogador e pessoa. Acompanho os jogos e sabia que era um clube que tinha sido campeão europeu duas vezes. É o maior vencedor do campeonato de Portugal com 37 títulos de campeão. Acho que quando há interesse nós temos de ter a curiosidade de saber o quão o clube é grande e quão importante é. Todas as pessoas que me falaram do Benfica falaram super bem. Hoje vejo que é o que as pessoas falavam. Sinto-me feliz e realizado por estar a atuar num grande clube da Europa", explicou.