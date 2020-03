Pedrinho pode ter voltado ao Brasil... para nada

Contratado pelo Benfica ao Corinthians para a próxima temporada, o médio Pedrinho voltou a meio desta semana ao Brasil para disputar aqueles que seriam os seus últimos jogos pelo Timão e também ajudar a equipa paulista a chegar longe no campeonato estadual - e quiçá até despedir-se com um título. Contudo esse plano poderá sair totalmente furado e Pedrinho pode ter regressado ao Brasil para... nada.





A situação explica-se por várias razões. A primeira delas é o facto de, por ter estado em Portugal, o médio de 21 anos ter sido obrigado a ficar em isolamento até quarta-feira , o que o fez já perder o encontro deste domingo, no qual o Timão empatou o Ituano. Ora, esse resultado negativo acabou por provocar uma outra situação negativa, já que deixou a equipa de Pedrinho à beira da eliminação, podendo fazer com que a campanha no estudual acabe já dentro de duas partidas - o Corinthians é último Grupo D, com menos 2 pontos que o Guarani.Na prática, Pedrinho estará livre para jogar já no próximo domingo, mas no Timão há algumas dúvidas quanto ao seu estado de forma, especialmente por ter estado vários dias parado e sem contacto com os restantes colegas, pelo que a chance mais certa de jogar seria dentro de duas semanas, ante o Oeste. Aí já teria tempo para recuperar a forma e tentar ajudar os seus colegas, mas depois surge outro problema, precisamente aquele que lhe atrasou a reintegração: o coronavírus.É que, por a situação estar a começar a alastrar no país, há já vários clubes que pedem a suspensão das partidas, pelo que é bastante provável que todo o futebol seja parado bem antes dessa partida, agendada para 1 de abril. Quer isto dizer que Pedrinho pode mesmo ter voltado ao Brasil para nada, já que não teria jogo de despedida, nem mesmo a chance de conseguir ajudar o seu Corinthians a lutar pelo título estadual.