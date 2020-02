Pedrinho volta a elogiar Benfica: «É uma grande equipa»

Pedrinho foi instado sobre a transferência para o Benfica em junho e voltou a deixar elogios ao futuro clube, ainda que negando que o negócio esteja já concluído. "Todos os jogadores sonham em poder jogar na Europa. O Benfica é uma grande equipa, mas, como disse, deixo isso nas mãos dos meus empresários. Eu tenho de me focar aqui no Corinthians para que possa progredir cada vez mais como jogador", vincou o agora camisola 10 do Timão, em declarações aos jornalistas após o empate a zero frente ao São Paulo, a contar para o campeonato paulista.

Pedrinho entrou aos 55 minutos para o lugar de Vágner Love, no regresso à equipa após a expulsão que ajudou à eliminação do Corinthians da Taça Libertadores, aos pés do Guaraní. No fim, o médio brasileiro de 21 anos clarificou o que tem em mente. "Acertado? Para falar a verdade, ainda não não. Fiquei a saber de algumas coisas pela comunicação social. Até mim não chegou nada que esteja certo. O tempo que ficar aqui tenho de dar o meu máximo para poder ajudar o Corinthians", vincou Pedrinho, jogador que esteve ausente da equipa para ajudar o Brasil a qualificar-se para os Jogos Olímpicos, que decorrem no verão. A pré-época fica comprometida.