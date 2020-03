Pedrinho volta ao Brasil amanhã e joga pelo Corinthians até abril

Já garantido como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas, isto depois de ter cumprido os necessários exames médicos, o médio Pedrinho deverá regressar ao Brasil na quarta-feira para se juntar ao plantel do Corinthians que disputa o Campeonato Paulista. Segundo o Globoesporte, o clube da Luz aceitou o pedido feito pelos brasileiros para que essa situação fosse possível, algo que permitirá ao médio estar já presente este domingo no duelo com o Ituano.





Caso o Corinthians chegue à final dessa prova, Pedrinho estará em ação até 26 de abril, algo que lhe permitirá manter o ritmo competitivo antes da sua mudança para a Europa. A ideia, segundo a mesma fonte, passa pelo regresso ao nosso país depois da disputa desse derradeiro encontro no estadual, mas em cima da mesa estará até a possibilidade de ficar por mais algumas semanas e jogar ainda alguns encontros do Brasileirão.Lembre-se que Pedrinho custou ao Benfica um investimento de 20 milhões de euros.