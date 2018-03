Pedro Adão e Silva, professor universitário e cronista de, está satisfeito com as garantias dadas pelos responsáveis do Benfica, mas não esquece que há processos que estão a ser investigados."Do ponto de vista substantivo, o anúncio não encerra novidade. Tenho enorme desconfiança e tristeza face a todos estes casos em que o Benfica está envolvido, mas também expectativa de que tudo seja falso. Fico contente pelas garantias do Benfica de que tudo é falso, o que cria responsabilidade acrescida. Quando e se forem deduzidas acusações contra o Benfica, os sócios terão o discernimento suficiente para avaliar a gravidade das mesmas."