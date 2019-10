Pedro Almeida deixa departamento de psicologia do Benfica após 25 anos

O Benfica anunciou esta segunda-feira que Pedro Almeida deixa o departamento de psicologia do clube que o próprio ajudou a criar em 1994.





"Aos 52 anos, Pedro Almeida decidiu fechar este ciclo por motivos pessoais e profissionais, após a conquista do último título da equipa principal de futebol, da qual fez parte como membro do staff. Nos últimos dois anos, preparou a sua sucessão, tendo já transferido formalmente a coordenação da equipa de Psicologia no último ano", pode ler-se numa nota no site dos encarnados.