Pedro Álvaro regressa ao Benfica em janeiro

Pedro Álvaro vai terminar o empréstimo ao Belenenses SAD e regressar ao Benfica em janeiro, segundo anunciaram as águias em comunicado, depois de o jovem futebolista não ter cumprido qualquer encontro oficial pela equipa de Petit.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que o futebolista Pedro Álvaro vai regressar à casa-mãe na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, para ser (re)integrado na equipa B, às ordens da equipa técnica de Renato Paiva", pode ler-se na nota publicada no site oficial.O defesa-central de 20 anos chegou ao Benfica com 12 anos, proveniente do CB Viseu, e cumpriu toda a formação nos encarnados.