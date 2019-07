Pedro Álvaro renova com o Benfica até 2024 e fica com cláusula de 88 milhões

O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Pedro Álvaro até 2024. O jovem central fica agora com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.O defesa, de 19 anos, somou os primeiros minutos pela equipa principal dos encarnados no jogo de apresentação frente ao Anderlecht. "Foi tudo muito rápido, vim para cá com 12 anos e passou tudo a correr. Há pouco tempo tive a oportunidade de realizar um sonho e foi excelente. Senti-me, acima de tudo, muito realizado, porque o Benfica é e sempre foi o clube do meu coração, qualquer criança que gosta do Benfica tem o sonho de poder um dia jogar no Estádio da Luz, então foi um dia excelente, entrei e estava mesmo feliz", afirmou à BTV o jogador que parte para sua oitava temporada no clube.E prosseguiu: "Tento focar-me no meu dia a dia porque é isso que eu consigo controlar. Trabalho diariamente e não penso muito nas coisas a longo prazo, porque as coisas vão acontecendo. Preocupo-me, sim, em fazer o meu melhor e aquilo que me compete dentro das quatro linhas. [Trabalho com equipa A] Tem corrido muito bem, os colegas são de grande qualidade, o que nos obriga sempre a estarmos no nosso melhor nível e é isso que nos faz evoluir. As coisas não são muito diferentes, o que se nota é que há mais perfecionismo nas coisas, mais exigência e mais qualidade, mas os métodos de trabalho são semelhantes".Pedro Álvaro sublinhou ainda que a renovação agora assinada não é motivo de mais pressão. "Não me coloca mais pressão, isso já temos só de jogar no Benfica. Acima de tudo sinto-me feliz, nota-se que o clube está a investir e a acreditar em nós, e isso deixa-me tranquilo para fazer os meus jogos dentro do relvado. Vou focar-me no meu trabalho e fazer o meu melhor. Sonhos tenho muitos, um deles já foi realizado, que era poder estrear-me no Estádio da Luz", concluiu.