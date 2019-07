Pedro Amaral deixa Benfica e ruma ao Rio Ave em definitivo

O Rio Ave contratou o lateral-esquerdo Pedro Amaral ao Benfica. O negócio foi oficializado esta quinta-feira pelos dois clubes, com o jogador de 21 anos a assinar um contrato de cinco temporadas com os vila-condenses."É um grande clube, tem uma visibilidade enorme. Para mim que sou jovem é um passo bastante importante. O Rio Ave é um clube bastante conhecido que luta sempre pelos lugares cimeiros, inclusive já teve presenças garantidas na Liga Europa, e esse foi um dos fatores que me fez assinar por este clube", referiu o jogador, citado pelo site oficial.Pedro Amaral foi formado no Benfica mas não chegou à equipa principal das águias. Na época passada alinhou na equipa B, sendo ainda emprestado aos gregos do Panetolikos.