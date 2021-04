Pedro Berjano de Oliveira: «Beto? Só no final da época as propostas serão analisadas»

Beto afigura-se como um dos potenciais jogadores do Benfica na próxima temporada. A SAD encarnada assume desembolsar 8 milhões de euros por 70 por cento do passe do jogador mas o representante do avançado do Portimonense garantiu a Record que não teve qualquer contacto, formal ou informal com os encarnados.





"Não. Não há nada para confirmar ou desmentir. Nesta altura, o único foco do jogador é mesmo com o Portimonense. Só no final da época é que as propostas concretas serão analisadas, venham de Portugal ou do estrangeiro. Só nessa altura", reiterou Pedro Berjano de Oliveira."É muito fácil as coisas ultrapassarem fronteiras num mundo globalizado como o nosso. É normal que exista a atenção de vários clubes no que tem a ver com a prestação do jogador. É fácil que existam olhos de vários locais. As características físicas dele imaginam-se facilmente num futebol onde ele encaixa. É fácil de encontrar algumas ligas de topo onde isso possa acontecer. É rápido, alto e forte fisicamente. Foi abençoado por Deus com essas características.""Golos são sempre bons, interessa é que a bola entre. Foi um golo a um grande clube que dá outro tipo de visibilidade. Naturalmente, acaba por ser um golo com maior repercussão."