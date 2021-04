Pedro Eugénio foi enganado por um empresário: «Recusei o Benfica e não pude lá ficar»

Pedro Eugénio cumpriu a última parte da formação enquanto futebolista no Benfica. O médio português, atualmente com 30 anos, recordou o momento em que foi enganado por um empresário, que lhe prometera levá-lo para o Tottenham. Por isso, rejeitou um contrato profissional de quatro anos que as águias lhe haviam oferecido, com o cunho de Rui Costa.





"Depois disso, aquele empresário nunca mais respondeu aos meus telefonemas. Esperei várias semanas, mas estava psicologicamente arrasado, recusei o Benfica e depois não pude mais ficar lá. Ainda hoje sinto muito, mas esta é a vida", lamentou o jogador que alinha pelo Taraz em declarações ao portal 'Vesti'.Eugénio envergou a camisola do Benfica entre 2006 e 2009, nas equipas de juvenis e juniores.