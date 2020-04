Pedro Ferreira: «Gostamos de comprar como quem compra algo com garantia»

Pedro Ferreira é o responsável pelo departamento de prospeção do Benfica, uma função que assumiu com a saída de José Boto, tendo liderado a reorganização desta secção de vital importância na estratégia do clube. É que é a equipa que lidera que identifica, analisa e aprova a contratação de novos jogadores para o plantel de Bruno Lage. Uma tarefa exigente, como o próprio explica, pois sabe que mexe com valores elevados.





"O futebol profissional é muito rendimento. E além do rendimento, é saber que o jogador quando chega tem de estar preparado para responder às exigências da profissão e da função que ele tem. Estamos a mexer com dinheiro. Na formação, é diferente, não gostávamos de pagar para ter jogadores e mais do que rendimento, é perceber as aptidões que um jogador tem".

"Temos sempre de pesar o investimento que vai ser feito. E perceber se esse investimento vai ser ou não justo. Perceber o que o torna esse jogador capaz de valer esse valor. Mas temos de ter em conta a possibilidade das coisas não correrem bem. E perceber se ele é facilmente aglutinável por clubes grandes. Por exemplo, quando estamos a negociar, também temos adversários que querem os mesmos jogadores. Aconteceu com o Raul de Tomas e com o Weigl, mas se conseguirmos que eles venham para cá, esses jogadores vão continuar a ter clubes interessados. É que há por vezes problemas de adaptação e queremos sempre minimizar o impacto se as coisas não correrem bem e sabemos que podem ser vendidos de novo. É como comprar algo com garantia", explicou o responsável benfiquista, em entrevista ao podcast de Rui Pedro Silva, 'Vamos falar de futebol'.Na mesma conversa, Pedro Ferreira deu conta de que existe aquilo a que chama de equipa sombra, onde estão já identificados jogadores para todas as posições, caso haja a urgência de avançar para a contratação de alguém."Cada scout é responsável pelo seu mercado e tem jogadores identificados, depois junta-se os nomes indicados pelo presidente, pelo Tiago Pinto e pelo Rui Costa, os quais são bombardeados com sugestões de jogadores. Temos que os avaliar a todos. Depois os scouts avaliam os jogadores uns dos outros para ninguém ser responsável por um jogador. Depois dos jogadores vistos e revistos por todos, passando todos os filtros, cabe-me a mim criar uma equipa sombra, com 'n' jogadores por posição e após isso, em acordo com as necessidades da equipa avançamos. Por exemplo, o Rui Costa diz que precisamos de um lateral, vamos à equipa sombra e vemos as opções que temos e escolhemos perante as características desejadas pela equipa técnica. Depois, todos juntos, interagindo com a equipa técnica e com a equipa de análise de adversários que também nos dão inputs, decidimos os 3 ou 4 alvos que podemos avançar", atirou Pedro Ferreira, que deu conta, ainda, de uma das principais diferenças do scouting no futebol profissional para o de formação: