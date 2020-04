Pedro Ganchas mostra quarentena

Pedro Ganchas é apenas mais um dos jovens encarnados do Benfica impossibilitados de poder dar o contributo ao clube. O central português que é habitualmente opção na equipa de sub-23 documentou ao site das águias como é um dia da sua vida, agora em casa. "É importante mantermos as rotinas que tínhamos durante o período de treinos", começou por explicar o jogador, de 19 anos, que tem vínculo até 2024. O dia principia no pequeno-almoço com uns ovos mexidos, com pão de mistura, uma fatia de queijo e alguma fruta laminada. "Com o meio do dia, o treino da manhã está feito e é importante recarregar energias ao almoço", vincou, garantindo que tenta variar refeições durante o dia.