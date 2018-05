Pedro Henrique, defesa-central do Corinthians, 22 anos, foi apontado ao Benfica pela imprensa brasileira. Tudo começou numa informação veiculada num programa da 'Fox Sports Rádio', tendo depois alastrado para outros meios.No entanto, ao queapurou, os encarnados não estão interessados no jogador, que perdeu espaço no emblema de São Paulo depois da chegada de Henrique (ex-Fluminense). Para além disso, ao nosso jornal, o diretor para o futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, também afastou o cenário: "Desconhecemos o interesse do Benfica."

Autor: Filipe Pedras