O Benfica anunciou esta sexta-feira Pedro Marques como novo diretor técnico do futebol de formação, que trabalhará integrado na equipa liderada por Pedro Mil-Homens, agora diretor do Caixa Futebol Campus.João Santos é rendido no cargo que desempenhou desde 2010, depois de ter anunciado a desistência do mesmo em abril No site oficial, os encarnados traçam o retrato de Pedro Marques, lembrando os oito anos que passou em Inglaterra, contando-se uma passagem pelo Manchester City. Iniciou funções no Sporting, em 2004, como treinador nos escalões de formação.

Autor: Flávio Miguel Silva