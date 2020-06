Pedro Marques aponta à conquista da UEFA Youth League

O diretor-técnico para o futebol de formação, Pedro Marques, sublinhou que a notícia do "regresso da UEFA Youth League" foi recebida com entusiasmo e que o Benfica projeta a conquista da prova.





"O percurso, este ano, estava a ser fantástico. O primeiro objetivo era chegarmos à final four, mas agora estamos na final-eight. O desafio é conseguirmos passar às meias-finais, ultrapassando o Dínamo Zagreb, e, se possível, conquistarmos a Youth League", vincou em declarações à BTV. O Benfica mede forças com o Dínamo Zagreb a 18 de agosto, em Nyon, sendo que a final está marcada para dia 25 do mesmo mês.Sobre o momento que o Mundo vive, Pedro Marques vincou a sua satisfação por não estar a braços com qualquer situação complicada no Benfica Campus."Felizmente não tivemos casos reportados de Covid-19 nos nossos jogadores e agora estamos a aguardar que a Federação, em articulação com o Governo, nos diga quando é que podemos regressar aos treinos e quando é que podemos voltar a preparar a competição. O mais importante nesta fase é voltarmos em segurança e isso vai depender muito da responsabilidade dos jogadores, staff e de cada um dos envolvidos. Para se ter uma ideia, normalmente as paragens de transição de época duram quatro a cinco semanas para alguns dos jogadores, e nós estamos a contar que vamos estar parados durante umas 16 semanas. Vamos ter tempo para regressarmos em segurança e fazermos uma progressão necessária para chegarmos na melhor condição", revelou.