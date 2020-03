Pedro Marques e a vertente escolar: «Contamos com o apoio dos pais»

Pedro Marques, diretor técnico para o futebol de formação do Benfica, explicou como acompanham os jogadores à distância num momento em que o objetivo é dos evitarem o contágio do novo coronavírus.





"Acabamos por fazer uma monotorização, seja por vídeos que eles mandam ou por vídeo chamada… Vai dos mais novos até à equipa principal", vincou o responsável encarnado sobre um "período que não tem sido fácil. "É um desafio para todos, até pela vertente escolar. Nós queremos continuar a formar e contamos com o apoio dos pais também neste sentido", apelou Pedro Marques."Faz parte da rede de suporte. São equipas técnicas multidisciplinares e os psicólogos têm estado particularmente ativos no acompanhamento dos jogadores e até de algumas famílias que possam precisar de algum suporte""Há jogadores que transitam pela idade, automaticamente. O nosso foco agora tem sido mais a saúde e segurança de todos, adaptando todas as rotinas. A avaliação e transição de época, temos tempo para pensar nisso depois e não nos preocupa tanto agora.""A preocupação para os treinadores tem sido o bem-estar dos jogadores. Depois, continuar o desenvolvimento individual. Tínhamos um plano para isso e conseguimos continuar o feedback por vídeo e com soluções online. Outro desafio é os treinadores utilizarem o tempo que muitas vezes não têm, ora para uma formação, ora para aperfeiçoamento de algum aspeto."