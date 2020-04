Pedro Marques: «Este período atual é um desafio à nossa criatividade»

O diretor-técnico para o futebol de formação do Benfica, Pedro Marques, explicitou que há valências que podem ser retiradas deste período de isolamento forçado por causa da pandemia do novo coronavírus.





"Estamos longe daquilo que mais gostamos de fazer que é estar no campo, estar com os jogadores, estar com o staff, mas o que importa, neste momento, é estarmos seguros, em casa e tentarmos ser positivos. No entanto, é bom ver a energia dos jogadores a realizarem os vários planos de treino nas suas casas. Há um compromisso em manter a melhor forma possível para um hipotético regresso à competição. Este período atual é um desafio à nossa criatividade para encontrarmos novas maneiras de manter o contacto com os jogadores", vincou em declarações num evento levado a cabo pela empresa Hudl.O dirigente dos encarnados afirmou também os objetivos do Benfica Campus e do trabalho ali realizado. "O desafio para nós, num clube que tem desenvolvido jogadores de topo nos últimos anos, é melhorar ainda mais. O objetivo é colocar jogadores da formação na equipa principal do Benfica, mas também em outros clubes da alta roda do futebol europeu", sublinhou Pedro Marques.