Pedro Marques: «O Benfica não ter qualquer caso de infeção é a grande vitória»

O diretor técnico para o futebol de formação do Benfica, Pedro Marques, fez um balanço positivo em relação período de reclusão de toda a gente no universo do clube.





"O balanço para nós, dentro do que é o negativo, é de uma grande preocupação com o futebol de formação. Preocupação com todos os jogadores, técnicos, colaboradores… Este é um fenómeno que é muito maior do que o futebol de formação. Dentro disto, o balanço é positivo. São 14/15 de um isolamento voluntário de jogadores e staff, e até ao momento não temos qualquer caso confirmado de infeção. Até agora, é a primeira grande vitória. De resto, vamos tentando adaptar-nos a novas rotinas neste período e temos aproveitado para descobrir novas formas de trabalhar e de nos relacionarmos", reiterou o dirigente dos encarnados, em declarações à BTV."As questões são muito relacionadas com a incerteza do regresso. Estão todos muito ansiosos por voltar. Todos querem saber quando voltamos ao trabalho. E o acompanhamento tem sido feito por uma rede de suporte que já tínhamos, e que abrange toda a estrutura, desde técnicos a nutricionistas. Tentamos perceber as necessidades dos jogadores e há diferentes estratégias. Uma delas é o contato regular, atribuindo três ou quatro atletas por cada elemento do staff e semanalmente poder ser mais fácil refrescar o acompanhamento."