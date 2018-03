O advogado e antigo vice-presidente para a área jurídica do Benfica, Pedro Mendes Pinto, classifica como "excelente" a criação de um gabinete de crise."Acho muito bem que se tenha criado um gabinete de crise. É uma excelente ideia. Sentiu-se necessidade de se fazer agora e as boas soluções são sempre bem-vindas. Não sei se esta medida trava os ataques de que o Benfica tem sido alvo, mas pelo menos coloca um ponto de ordem, para se impor respeito. É desagradável ver o nome do clube envolvido nestas situações, mas se o presidente decidiu ir para o combate, temos de apoiá-lo."