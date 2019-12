Pedro Mil-Homens: «A procura de atletas como João Félix começa muitos anos antes»

O diretor-geral da formação do Benfica, Pedro Mil-Homens, deixou elogios ao trabalho realizado pelas águias e explicou o que está sempre em vista.





"A procura de atletas como João Félix é algo que começa muitos anos antes pelo trabalho de prospeção. É um trabalho muito louvável, feito por muitas pessoas anónimas, mas que têm uma função essencial na procura de jovens jogadores. O trabalho de prospeção continua fora do Benfica Campus e decorre nos Centros de Formação e Treino. O clube foi pioneiro ao lançar estas unidades. No fundo, são 'pequenos Benfica Campus' espalhados pelo país", vincou o dirigente em declarações à BTV esta segunda-feira, abordando a distinção das águias com o prémio de melhor academia do Mundo nos Globe Soccer Awards."Estou à vontade para elogiar o trabalho que tem vindo a ser feito na formação ao longo de muitos anos. Há um tempo antes desta aposta no futebol de formação no Benfica e um tempo depois. Há que ser dado o crédito ao presidente e a quem o acompanhou ao longo destes anos. Teve a visão de que era necessária uma alteração estratégica nas políticas do futebol de formação do Benfica, e teve também a coragem de manter o rumo e a sua convicção", sublinhou Mil-Homens.