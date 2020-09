Pedro Mil-Homens: «Provavelmente a competição na formação pode nem retomar esta época»

O diretor do Benfica Campus, Pedro Mil-Homens, acredita que poderá não haver competição da maioria dos escalões de formação em Portugal em 2020/21 por causa da pandemia e aponta apenas a um regresso à atividade em grupo a partir de março.





"Não vale a pena estar a criar falsas expectativas e dizer a estes jovens que a competição vai retomar no mês A, B, C ou D. Provavelmente, a competição pode nem retomar esta época. É aquilo que eu, humildemente, penso com mais certeza. O que me parece mais razoável admitir é que, na Primavera, se as coisas melhorarem, possamos ter nos escalões de formação alguma atividade que permita fazer jogos de futebol. Neste momento, penso que todos têm a noção de que estes jovens que estão a treinar individualmente não podem fazer jogos de futebol. Têm de treinar com distâncias de três metros. É uma tarefa muito difícil para os treinadores imaginar uma panóplia de exercícios que ao longo dos dias e semanas se vão sucedendo mas que têm de respeitar esta dificuldade de manter o distanciamento", explica em declarações à BTV.Mil-Homens vinca ainda a mensagem que tem passado a todos os intervenientes do futebol de formação do Benfica sobre a "oportunidade" que se pode agarrar com o facto de não ser puderem realizar treinos coletivos."Temos duas as equipas a trabalhar que são as que estão em competição, a equipa B e de sub-23. Todas as outras equipas não têm competição. A equipa de sub-19 pode treinar com 45 dias de antecedência porque participará na UEFA Youth League, um compromisso internacional. Abaixo deste escalão temos a esmagadora maioria dos atletas, dos sub-17 até ao polo dos Pupilos do Exército. O que temos dito a todos eles e às equipas técnicas, assim como aos pais, é que temos de conseguir transformar esta dificuldade numa oportunidade. Nenhum de nós para o vento com as mãos e portanto a pandemia também não para. Ela fará o seu curso e nós teremos de saber aproveitar o facto de termos uma limitação de trabalho e transformá-la numa oportunidade. Em muitos destes escalões, sabemos nós e os treinadores que há aspetos de natureza individual que faria sentido desenvolver num determinado jogador. Se tivéssemos tempo, seria importante desenvolver isso e este é o momento e a oportunidade de centrar muito o trabalho no desenvolvimento individual. É o que temos feito", afirma o dirigente da academia encarnada, no Seixal.