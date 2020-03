Pedro Mourão convidado para finais europeias

Pedro Mourão, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, foi às finais da Liga Europa de 2013 e 2014, a convite do Benfica, revelou ontem o ‘Tribuna Expresso’. "Fui convidado e aceitei, não vejo mal nenhum nisso. Fomos e viemos num avião que estava cheio de políticos e jornalistas. As despesas foram todas asseguradas pelo Benfica, é verdade", assumiu o magistrado, citado pelo ‘Tribuna Expresso’.

Segundo aquele órgão de informação, o nome de Mourão faz parte de uma lista de magistrados habitualmente convidados pelo Benfica e que foi entregue por Luís Filipe Vieira aos investigadores da Operação Lex. O líder das águias é arguido no processo, sendo suspeito de recebimento indevido de vantagem.