Pedro Pereira esperado este domingo em Itália

Pedro Pereira vai mesmo representar o Crotone, clube da primeira divisão do futebol italiano. O jogador é esperado este domingo em Itália, onde irá realizar os exames médicos e assinar o contrato que o irá ligar ao Crotone, por uma época.





De acordo com o queapurou, o Benfica já chegou a acordo com o emblema da Serie A para o jogador ser emprestado por uma temporada, estando prevista uma cláusula de compra pelo lateral-direito, de 22 anos. Desta forma, o negócio promovido pelo agente do jogador, Miguel Pinho, da Positionumber, está praticamente fechado e Pedro Pereira vai mesmo voltar ao país onde se estreou no futebol profissional.Recorde-se que o internacional Sub-21 teve a primeira experiência na Serie A ao serviço da Sampdoria, na temporada 2015/16. Já nas temporadas 2017/18 e 2018/19 representou o Génova.