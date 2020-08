Pedro Pereira perto do Bristol

Pedro Pereira está perto de regressar ao Bristol City por empréstimo, num negócio que deverá envolver uma opção de compra por parte do emblema do segundo escalão do futebol inglês. O lateral-direito português, de 22 anos, não tem espaço na Luz e deverá voltar em 2020/21 ao clube em que jogou cedido na última temporada, realizando 22 jogos oficiais e apontando um golo.