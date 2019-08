Pedro Pereira ruma ao Bristol

Pedro Pereira deverá rumar ao Bristol, equipa do segundo escalão do futebol inglês. O lateral-direito, de 21 anos, que se encontrava a treinar à parte no Caixa Futebol Campus, tem praticamente tudo acertado para representar a equipa do Championship, na próxima temporada, depois de ter estado as duas últimas épocas cedido aos italianos do Génova.





Ao queapurou, neste momento, falta apenas a realização dos exames médicos para que este negócio se concretize.