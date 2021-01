Pedro Pinto na conferência do Benfica

Na antevisão do jogo com o Santa Clara, além dos jornalistas de vários órgãos de comunicação social, o auditório do Benfica Campus contou ainda com a presença de Rui Costa, vice-presidente e administrador das águias, e de Pedro Pinto, o novo diretor de comunicação. Ainda que por outra porta, ambos entraram ao mesmo tempo que o técnico e ouviram atentamente as palavras de Jorge Jesus.

A primeira resposta do treinador foi sobre o objetivo para o ano que se iniciou na sexta-feira. “O que todos desejamos para 2021 será a nossa liberdade intelectual e física, que tem que ver com a pandemia. Será o maior bem para 2021. Todos queremos que isto saia das nossas vidas. É o que eu mais desejo”, disse JJ.