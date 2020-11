Pedro Pinto: «O Benfica faz parte de mim, sempre fui transparente e paguei por isso»

Pedro Pinto vai assumir a liderança da comunicação do Benfica e no programa 'Dia de Cristina' o jornalista explicou que há muito tem uma grande "paixão" pelos encarnados.





"O Benfica é uma coisa diferente, faz parte de mim. Fui sempre transparente a esse propósito e paguei por isso. É uma paixão normal dentro do futebol. Nós podemos ter paixões e continuar a ser criteriosos, ser profissionais, justos e de bom senso quando falamos das coisas", explicou.Pedro Pinto, de 49 anos, contou depois o que o fez aceitar o convite do clube encarnado. "O que me fez mudar foi um projeto de transformação da comunicação do Benfica, capaz de criar um novo paradigma na forma como se comunica com os adeptos, com os sócios, e ter uma influência positiva no futebol português. Foi isso que me mobilizou e motivou", explicou.O jornalista despediu-se domingo da informação da TVI e já foi oficializado pelo Benfica. Inicia funções na Luz a 1 de janeiro.