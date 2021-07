Pedro Proença e a detenção de Vieira: «Não abona em favor do futebol»

Pedro Proença comentou esta quinta-feira a detenção de Luís Filipe Vieira.





"É óbvio que não conhecendo, não me vou pronunciar. É evidente que não são notícias boas, não abona em favor do futebol. Mas é o tempo da justiça funcionar. Pedimos nesses casos que a justiça seja célere, que tire as suas conclusões, porque pior do que uma decisão é não haver decisão. O Benfica é uma marca forte e grande. O futebol profissional precisa de um Benfica forte, tal como precisa de um Sporting, FC Porto ou Sp. Braga fortes ou todos os outros emblemas. Queremos que todas as decisões sejam rápidas e que seja inocentado quem deve", referiu o presidente da Liga.