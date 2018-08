"Como praticante fiz sempre a minha declaração de interesses, devemos estar todos acima disso". Foi assim que Pedro Proença comentou o recente pedido do Benfica para que todos os funcionários da Liga, FPF e TAD declarem as suas preferências clubísticas.





As declarações do presidente da Liga foram feitas após a Supertaça, conquistada pelo FC Porto ao Aves. "Foi um jogo bem disputado. Os adeptos saem daqui satisfeitos porque vieram ao estádio para assistir a um espetáculo que verdadeiramente valeu a pena. Queremos fazer desta época uma festa para o adepto. Deve ser muito mais o que une as equipas do que o que as separa. Só 90 minutos é que as devem separar. Queremos uma temporada cheia de intimidade e virada para o adepto", sublinhou Proença.