Pedro Proença felicita Benfica: «Prova inequívoca do talento do futebol português»

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou este sábado o Benfica pela passagem à final da UEFA Youth League.





"Parabéns ao SL Benfica por alcançar mais uma final da UEFA Youth League. Uma brilhante prestação e uma prova inequívoca do talento do futebol português, que se revela desde as camadas mais jovens, como é disso prova o sucesso consistente que as nossas equipas têm tido ao longo das últimas épocas nesta competição. Constato também com particular satisfação o facto de nove dos atletas hoje utilizados já se terem estreado na última edição da LigaPro, ao serviço da equipa B, reforçando a importância desta plataforma de competição no desenvolvimento dos jovens jogadores. Aproveito para desejar a maior sorte ao SL Benfica para o jogo decisivo", escreveu Pedro Proença, em mensagem divulgada no site da Liga.