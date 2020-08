«Pensava que éramos amigos»: Eric Dier reage à transferência de Vertonghen para o Benfica

A transferência de Jan Vertonghen para o Benfica poderá ter satisfeito vários adeptos das águias, mas certamente que não deixou um sorriso na cara de Eric Dier. O ex-jogador do Sporting recorreu esta sexta-feira para comentar a mudança do antigo companheiro de equipa do Tottenham para o 'rival', deixando uma mensagem ao internacional belga.





"Pensava que éramos amigos", escreveu o internacional inglês, numa fotografia onde é possível ver Jan Vertonghen na apresentação oficial como jogador do Benfica para a nova temporada.