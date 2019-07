Perin confirma capa de Record: «Só estarei disponível em meados de setembro»

À partida de Turim rumo a Lisboa, Mattia Perin confirmou à imprensa italiana a informação adiantada poresta quarta-feira, ao revelar que apenas estará disponível para representar o Benfica em meados de setembro, devido a uma lesão no ombro direito."Vou para esta aventura com muito entusiasmo. Creio que, depois de recuperar da lesão, estarei disponível em meados de setembro. Mal posso esperar por começar esta aventura. Estou feliz por poder voltar a jogar. Está aí à porta um Europeu e esse é o meu objetivo", revelou o guardião italiano de 26 anos.Como o nosso jornal adiantou, o guarda-redes italiano vinha fazendo treino específico na Juventus, à margem do plantel, seguindo o plano de recuperação da operação a que foi submetido, em abril passado, para corrigir um deslocamento do ombro direito, ocorrido durante um treino.