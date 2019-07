Acenou e deixou uma mensagem: assim foi a chegada de Perin a Lisboa Acenou e deixou uma mensagem: assim foi a chegada de Perin a Lisboa

Mattia Perin chegou por volta das 22h50 a Lisboa e esta quinta-feira vai assinar pelo Benfica, por quatro ou cinco temporadas. O guarda-redes de 26 anos, não prestou declarações aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, remetendo mais novidades para amanhã, quando for, ao que tudo indica, oficializado depois de realizados os exames médicos.O guardião chega da Juventus por 15 milhões de euros e, comoadiantou - e o próprio jogador confirmou -, só estará disponível em setembro, pois encontra-se ainda a recuperar uma lesão no ombro direito.Ainda em Itália, antes de partir para Portugal, Perin destacou o papel de Bruno Lage e Rui Costa na sua vinda para o Benfica.