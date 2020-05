Perin: «Ronaldo disse-me que estava a fazer uma ótima escolha ao assinar pelo Benfica»

Mattia Perin protagonizou uma autêntica novela de verão em 2019, vendo a transferência para o Benfica abortada ao chumbar nos exames médicos. Na fase inicial do negócio, a influência de um português bem conhecido teve peso na mudança para Lisboa que não haveria de acontecer em definitivo.





"O Cristiano Ronaldo arrogante? Não. No último verão, quando fui para Lisboa assinar pelo Benfica, algo que acabou por não acontecer, ele ajudou-me a encontrar casa e disse-me que estava a fazer uma grande escolha. Falou muito bem de mim. No balneário, ele está sempre disponível para toda a gente. É um verdadeiro jogador de topo", vincou o guardião italiano, de 27 anos, em declarações num direto no Instagram com o também guarda-redes Roberto Stillo.Perin acabaria por regressar à Juventus e prosseguir a recuperação da lesão no ombro. Findou a temporada 2019/20 emprestado ao Génova, cumprindo apenas nove encontros oficiais.